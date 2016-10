Ce face graviduța Octavia Geamănu de când s-a retras de la TV. Vedeta este însărcinată, iar la jumătatea lunii noiembrie va aduce pe lume primul ei copil. Fosta prezentatoare de la Observador Spacial trăiește din plin ultima lună de sarcină și se pregătește intens pentru marele moment.

Ce face graviduța Octavia Geamănu de când s-a retras de la TV. Iubita lui Marian Ionescu mărturisește că a acumulat multe kilograme în timpul sarcinii. „Vreau să fie bebeluşul bine, să se nască la jumătatea lunii noiembrie, nu mai devreme. I-am dat pasa Anei Maria. O întreb tot timpul pe Ana de medici, de colici, deja mă informez. Sunt încă la capitolul în care acumulez kilograme. Mănânc foarte multe prune. Am cumpărat doar căruciorul. Nu ai cum să rezist! Căruciorul de fapt l-am primit. Am mai luat una, alta. Mai am lucruri de cumpărat”, a spus Octavia Geamănu.

Ce face graviduța Octavia Geamănu de când s-a retras de la TV. Le-a dezvăluit totul fanilor

„Acum e pentru prima dată când voi lipsi mai mult de 10 zile. Nu spun că mă pregătesc pentru cea mai frumoasă meserie, aşa cum spun multe femei, cea de viitoare mama. Asta face parte din tine. Eu m-am născut să fiu într-o zi mamă. Şi de-abia aştept să vină luna noiembrie. Dar, deja, nu-mi mai fac eu programul şi nu mai aleg eu. Dacă era aşa, ne-am mai fi văzut o perioadă. De azi sunt telespectator. O vreme. O să-mi fie dor de voi. Dar ştiu că timpul va zbura atât de repede încât nici n-o să-mi dau seama cum a trecut. Până la o nouă revedere, sunt aici, pe blog, pe Facebook… Îmi petrec timpul căutând informaţii pentru cel mai frumos subiect al vieţii mele”, a scris recent vedeta Antena 1 pe blogul personal.

Octavia a avut probleme cu sarcina

Tatăl copilului este Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, cu care s-a căsătorit anul trecut. Cei doi vor avea un băiețel. Din păcate însă, Octavia a avut probleme cu sarcina și mărturisește că a parcurs o perioadă destul de dificilă. “A trebuit să urmez un tratament mai complicat. Abia aștept să vină în noiembrie, vreau luna asta. Mi-aș fi dorit să rămân activa, dar am avut probleme complicate. E o problema pe care o au 80% din gravide. Din fericire, s-a descoperit la timp și se tratează acum. Am descoperit că am trombofilie și tratamentul este complicat. Am stat o lună și jumatate la pat ca să fiu sigură că e totul ok. Acum sunt bine. M-am rugat la Dumnezeu și nu m-a lasat la greu”, a declarat Octavia la Antena 1, în urmă cu ceva timp.