Ce face preotul Cristian Pomohaci, când toată lumea îi comentează cazul revoltător

„Nu am nicio dovadă în ceea ce tot se vorbeşte despre dânsul. Am fost duminică la biserică. Nu am fost la aceasta biserică de 11 ani, după ce am auzit ce se spunea în sat. Nu se ducea jumătate de sat, se duc doar cei care aveau interese. La jumătatea slujbei apare Pomohaci în altar. Vreau să ştiu dacă este bine. În duminica asta”, a declarat patronul barului la „Acces Direct”.

„Am spus că am doi băieţi care vor să depună mărturie. Unul din ei 90% că va spune. Vă spun ceea ce v-a zis el. Acum 5-6 ani, atunci mi-a spus că l-a invitat părintele să meargă până la Cluj şi a început să îl mângâie şi nu ştiu ce alte minuni. Apoi a reuşit să se dea jos din maşină si Dumnezeu ştie cum s-a întors acasă. Acum are 25 de ani. Nu avea cum să fie major. Mi-a spus asta acum 4 ani şi toată problema asta s-a întâmplat înainte cu vreo 3 ani de asta” a mai povestit Petru Matei în cadrul aceleiași emisiuni.

Deși este acuzat de coruperea sexuală a unui minor, preotul Cristian Pomohaci este apărat în fața înalților prelați din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Părintele, care a stârnit controverse, este susținut de peste 1.700 de enoriași, care au depus un memoriu atât la Patriarhia Ortodoxă, cât și la Arhiepiscopia Alba Iulia. Oamenii cer „restabilirea adevărului” și stingerea „nebuloasei create de anumite cercuri interesate de a întreţine atmosfera de tulburare”

