Speak și Adelina Pestrițu au petrecut o vacanță de de neuitat în America. Cei doi au participat și la New York Fashion Week, unul dintre cele mai importante evenimente de moda din întreaga lume.

Pe tot parcursul șederii lor acolo, Speak a avut misiunea de a-și surprinde iubita în cele mai interesante ipostaze. Mai exact, în timp ce bruneta își etala mândră ținutele pe covorul roșu, interpretul îi făcea…sute poze, transformându-se rapid în fotograful personal al divei. Într-una dintre imaginile postate de o prietenă pe contul de socializare, Speak apare stând lângă iubita lui, însă cu aparatul de fotografiat în mână, pe care nu l-a scăpat din ochi o clipă.

Speak și Adelina Pestrițu s-au bucurat de vacanță

Adelina Pestrițu a petrecut o vacanță de vis la New York. “Orice iubitor de fashion visează să ajungă la un eveniment de asemenea anvergura. Este paradisul pentru iubitorii de fashion. Organizare impecabilă, sute de fotografi din toată lumea, sute de editori de modă, de personalități, designeri, prezentări. Am simțit că am ajuns în inima acestui domeniu. M-am bucurat că vacanța mea în America a coincis cu acest eveniment de marcă în industria fashion”, declară Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu, cucerită de New York

„În New York am vizitat Empire State Building, faimoasa Statuie a Libertății am urmărit-o fascinată de pe Hudson River într-o plimbare cu barca. Orașul are o infrastructură incredibila, totul functionează super rapid, oamenii sunt extrem de prietenoși și drăguți. Viata de noapte m-a lasat mască la propriu. Fiecare colț din New York este luminat si animat. M-a cucerit iremediabil”, adăuga Adelina Pestrițu. „Avem în plan să mergem să vizităm Marele Canion pe care l-am ratat vara trecuta din cauza programului încărcat, dar și multe alte obiective turistice.”, a mai spus Adelina.