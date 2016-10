Ce a făcut Cristina Bălan cu premiul de la „Vocea României”?. Ei bine, artista a vorbit abia acum despre ceea ce a făcut cu banii câștigați de pe urma evoluției sale la show-ul de voci. Cristina Bălan (35 de ani), fosta solistă a trupei Impact, a fost cea care a câştigat anul trecut cel de-al cincilea sezon al emisiunii „Vocea României”.

Ce a făcut Cristina Bălan cu premiul de la „Vocea României”. După câștigarea concursului, posturile de radio din România au refuzat să-i difuzeze melodia „Unbreakable”, prima piesă lansată după succesul de la „Vocea României”.

„În muzică nimic nu trebuie. Nu trebuia să fac prima piesa în română. Muzica e înainte de toate, simţire. Măcar asta să avem în vedere: că muzica a apărut din nevoia omului de a-şi exprima trăirile, nu pentru a vinde discuri. Însă oportuniştii au transformat totul în afacere şi acum cine mai vrea să fie artist trebuie să se compromită la anumite niveluri, ca să reuşească să trăiască din ceea ce face”, a povestit Cristina, pentru FormulaAS.

