Pepe a fost surprins de faptul că videoclipul a fost inetrzis. La scurt timp după ce videoclipul piesei „Tortura” a fost interzis, din cauza scenelor fierbinţi, interpretul a făcut declarații cu privire la ceea ce i s-a întâmplat. Ba mai mult, a găsit și o soluție. Interpretul și-a invitat fanii pe site-ul său, acolo unde pot vedea piesa.

Pepe şi-a exprimat nemulţumirea, însă este nevoit să accepte. „Eu nu am milioane de vizualizări pentru că nu am o casă de producţie mare. Nu au trecut 48 de ore de la lansarea videoclipului şi l-au oprit. Cine vrea să îl vadă poate intra pe site-ul meu. Nu este vina mea că acum copiii au telefoane. Eu nu consider că videoclipul este porno”, a spus Pepe la Antena Stars.

Pepe: „Clipul nu conține în nici un caz scene porno”

Artistul crede că la mijloc este vorba despre o răutate la adresa sa, și nu există motive suficiente să se ajungă la această restricție, mai ales că videoclipul conține atenționarea ”interzis până la 18 ani”. ”Clipul nu conține în nici un caz scene porno, raportările sunt practic cauzate doar de faptul că imaginația aleargă mai repede decât realitatea imediată iar faptul ca personajele principale sunt doua fete nu ar trebui să fie un capăt de țară în 2016. Suntem noi mai catolici decât Papa, chiar dacă trăim într-o țară ultra-ortodoxă. Oricum în clip nu apar decât extrem de puține momente din ceea ce a fost la filmări. Pe poze se poate observa că Roxana și Iulia au fost total lipsite de inhibiție una cu cealaltă și nu a contat atât de mult că se filma sau nu ceva”, au reacționat cei din echipa managerială a artistului, în frunte cu Pepe.