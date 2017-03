Cât de mare s-a făcut băiatul Andreei Mantea | FOTO

Andreea Mantea este o mămică fericită, ea are un copil frumos și sănătos, dar mai ales tare jucăuș. Vedeta a postat o imagine cu micuțul într-un magazin de jucării, iar prietenii ei virtuali au fost de-a dreptul extaziați.

Băiețelul Andreei Mantea are nu doar o pălărie colorată imensă, dar și un tricou cu un mesaj pozitiv. „Wake up and be happy!”, adică „trezește-te și fii fericit!”.

Andreea Mantea, una dintre cele mai apetisante brunete din showbiz-ul românesc, este o mămică singură. Ea se ocupă exclusiv de creșterea băiețelului ei, David.

Micuțul este fiul pe care prezentatoarea de televiziune îl are cu luptătorul de MMA Cristi Mitrea, pe care l-a cunoscut la show-ul „Burlăcița”.

Recent, Andreea mantea a dezvăluit că s-a apucat intens de sport și că ține și o cură cu zer de lapte de capră pentru a se menține în formă.