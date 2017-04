Ce măsură poartă cu adevărat Oana Roman la haine. Acum s-a aflat

Ce măsură poartă cu adevărat Oana Roman la haine. Ei bine, vedeta a făcut o dezvăluire, la care nu se aștepta nimeni, mai ales cei care au făcut comentarii răutăcioase la adresa ei.

Ce măsură poartă cu adevărat Oana Roman la haine. Fiica lui Petre Roman, care a urcat pe podium în această seară, într-o prezentare de modă, a dezvăluit că poartă măsura 44 la haine.

Ce măsură poartă cu adevărat Oana Roman la haine, deși s-a spus că a slăbit enorm

„Astăzi pentru prima dată în viaţa mea am fost manechin şi am demonstrat că se poate să prezinţi pe scenă şi dacă ai măsura 44, chiar şi 46. Contează să crezi şi uite că lucrul ăsta s-a întâmplat. A fost o foarte mare bucurie, dar şi emoţie. Mi-a fost frică să nu cad, să nu mă fac de râs, dar până la urmă totul s-a terminat cu bine şi am bifat-o şi pe asta”, a declarat Oana Roman pentru Antena Stars. „Am făcut-o din tot sufletul şi cu tot dragul pentru prietenele mele, nu am luat niciun leu”, a mai mărturisit Oana Roman, care de curând și-a decorat casa în stil feng shui