Ce și-a tatuat Brigitte Sfăt pe spate.Ei bine, pentru că este o fire credincioasă, soția lui Ilie Năstase a scris un verset din Biblie.

Brigitte a hotarat sa-si faca un tatuaj, iar mesajul este unul controversat. Fanii și-au dat seama imediat că are legătură cu soțul ei. În ultima perioadă, Brigitte și Ilie Năstase au avut probleme în căsnicie. La un moment dat, bruneta a spus că vrea să divorțeze.

Ce și-a tatuat Brigitte Sfăt pe umăr

„Psalm 118:8: «E mai bine sa ai incredere in Dumnezeu, decat sa iti pui convingerea ferma intr-un barbat»”, este mesajul scris pe spatele brunetei.

„L-am iubit pe Ilie. Când l-am cunoscut pe el, trecusem printr-o perioada urâtă. El a fost cea mai potrivită persoană pe care Dumnezeu a putut sa mi-o scoata in cale. Nu aveam cum sa nu-l iubesc atunci. Dar intre timp s-au intamplat multe lucruri. Am fost trădată. Mă simt prizonieră în această relație. Eu am încetat să mai vreau să mai am sentimente pentru el. Consider că nu merită. Astăzi sunt o persoana rănită, care nu mai are sentimente”, a spus Brigitte Nastase recent la tv.

