Cea mai bună prietenă a Andreei Marin, Roxana Iliescu a vorbit pentru prima dată despre divorțul Zânei de Tuncay. Vedeta a declarat că aceasta știe foarte bine ce face și că bruneta a fost o femeie fericită în căsnicia cu soțul ei.

Cea mai bună prietenă a Andreei, Roxana Iliescu, a declarat că Andreea ştie foarte bine ce face și că Tuncay nu va părăsi cu siguranță România, având în vedere că are o afacere importantă aici.

„Nu am să comentez din calitate de prietenă. O cunosc foarte bine pe Andreea. Ea până ia o decizie se gândeşte de multe ori. Probabil că au fost suflete pereche doi ani de zile, cât au fost. Când au hotărât că nu mai merge şi că nu se poate face altceva, nu pot să faci asta la nesfârşit. Mai bine să se încheie, decât să se ajungă la lucruri urâte şi la frustrări fără niciun fel de sens. Eu nu cred că vreun fel de diferenţă în sine poate să despartă oameni. Bărbaţii turci sunt foarte atenţi cu femeile de lângă ei. vorbim de o structură, care dacă se potriveşte cu femeiea de lângă tine bine, iar dacă nu, nu are niciun sens să continui. Cred că atunci când analizezi nişte lucruri, analizezi tot ce s-a întâmplat. Atunci când se întâmplă o problemă ai tendinţa să treci peste ea. Nu ştiu ce să îţi spun, de când se gândea ea să ia decizia. În viaţa de zi cu zi Andreea e acolo şi trăieşte momentul. S-ar fi văzut dacă nu era fericită. Nimeni dintre noi nu poate înţelege exact ce a fost acolo. Au fost suflete pereche. Sunt absolut convinsă ca e decizia cea mai bună. Eu ştiu că Tuncay, Andreea mi-a tot vorbit foarte mândră de investiţia pe care au făcut-o într-un centru medical, nu cred că va lăsa ce are. În ţara lui era un simplu angajat, aici e patron. Andreea când e într-o relaţie dă tot ce are mai bun, nu se pune problema. Este evident că a dat tot ce a avut mai bun. Nu comentez nimic din viaţa lor privată, lucruri care nu se văd. Andreea nu ia decizii la nervi. Ea nu regretă ceva din ce a făcut”, a spus Roxana Iliescu la Antena Stars.

Andreea Marin divorțează. Vedeta a anunțat în această dimineață că divorțează de soțul său,Tuncay Ozturk.

Andreea Marin divorțează de Tuncay și a făcut anunțul pe contul de socializare. ”Oameni dragi, Cum bine știți, am învățat să prețuiesc viata si in momentele sale de lumina, si in cele intunecate. Uneori, suprizele vietii nu sunt intocmai placute. Sunt momente in care, chiar daca inima te indeamna sa ramai unde te afli, trebuie sa ai taria de a pune pe primul plan respectul de sine si sa mergi mai departe. O hotarare grea a survenit in aceste zile in viata mea: divortul. Din respect pentru sentimentele profunde investite in ultimii ani in casnicia mea, va rog pe voi, prietenii de aici, dar si pe colegii din mass-media, sa intelegeti ca nu doresc sa mai fac nicio referire publica cu privire la acest subiect. Va rog tare mult sa ne respectati dorinta de liniste si intimitate, mie si fiicei mele. Un divort este dureros, dar intotdeauna v-am spus si cred si astazi ca acesta nu este un obstacol de nedepasit. Nu voi pune pe umerii nimanui ceea ce port acum in suflet, dimpotriva, va rog sa ne intelegeti nevoia fireasca de discretie. O mama nu e niciodata singura. Ca femeie si mama, am multe motive sa imi continui viata cladind si zambind”.

