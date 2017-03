Cel mai mare regret al lui Brigitte Sfăt. Soția lui Ilie Năstase a făcut totul public

Cel mai mare regret al lui Brigitte Sfăt este acela că nu a putut avea un copil cu soțul ei, Ilie Năstase. Bruneta a luat decizii radicale după problemele pe care le-a avut în căsnicie și a decis să-și acorde mai multă atenție.

„Mă vedeam un om împlinit, care să mai facă un copil. O femeie căsătorită cu bărbatul pe care îl iubeşte şi care să îşi crească copilul de minimum 4-5 ani. Am încercat, dar nu am reuşit. Condiţiile au fost puţin strânse de gât, iar eu nu am putut până în ziua de astăzi să am un copil cu cel care îmi este soţ”, a mărturisit Brigitte Năstase la Kanal D. Brigitte Sfăt a recunoscut că în urmă cu ceva timp, a fost în depresie. „Eu când mă trezesc dimineaţa, trebuie să mă uit în oglindă şi să îmi spun că sunt frumoasă(…) Persoana de lângă mine îmi spunea mereu ca sunt urâtă, grasă şi cu fundul mare”, a mai adăugat Brigitte.

Diferența de vârstă dintre Brigitte și Ilie Năstase, respectiv 30 de ani, nu a fost un impediment în relația lor, care se dovedește a fi una matură. Vara trecută, bruneta făcea declarații incredibile despre soțul ei.