Celentano din La Fierbinți a mers la protest, alături de Gianina (Anca Dumitra) și alți colegi de platou. Adrian Văncică a postat un mesaj pe blogul său, pentru toți cei care vor ieși în stradă.

Celentano din La Fierbinți se află printre actorii care au mers în fiecrae seară la protest. Acesta și-a exprimat părerea despre ceea ce se întâmplă zilele acestea în România și le-a dat câteva sfaturi protestatarilor.

Celentano din La Fierbinți a reacționat cu privire la protestele din România



„Când pleci de acasă mănâncă ceva şi vino cu apă la tine că o să ai nevoie. Dar nici să nu bei multă că sufletu’ wc-uri. Sunt mândru de colegii mei actori şi regizori pe care i-am văzut în piaţă,deşi ăştia spun că ne măresc salariile. Praf în ochişori. Nu ne cumpăraţi aşa ieftin.

Sunt mândru că învăţătorul fiicei mele e în piaţă. Chair dacă n-o să ştie ea tabla înmulţirii, (deşi o ştie, zic așa) o să crească drept, ştiind ce e aia onoare şi neacceptarea minciunii şi a bătăii de joc. Ce e aia demnitate. Grindeanu a fost distribuit de Dragnea în rolul de prim-ministru. Cum a luat casting-ul? Cât ia pentru filmul ăsta al Ordonanţei? Milionarii din puşcării contribuie cu bănuţi la bunăstarea lui? Dar ăştia care încă sunt liberi şi ar scăpa astfel? Oare i-a zis cineva… băi, dacă dai asta… ai şi tu acolo câteva milionașe. Poate că m-am dus prea mult cu scenariile. Cine ştie? SRI-ul ştie sigur.

Jocurile şi miza sunt prea mari. Dragnea o să facă totul să se aplice ordonanţa. Orice. Orice. Măcar un minut să se aplice şi e scăpat. Veniţi cu un grup. Nu singuri. Apar glume bune. Nu vă puneţi baza în telefon. Semnalul e slab sau chiar inexistent. Jandarmii sunt cu protestatarii, dar au şi ei meseria lor. N-au încotro.

Părinţii mei vorbeau în şoaptă de multe ori. Nu vreau să ajung să fac asta. Dacă trece Ordonanţa asta se poate întâmpla apoi orice. Ne putem trezi că n-o să mai fie legal să gândeşti. Am banat mulţi “destepti” pe facebook. Sunt aşa de nervos că mi-e greu să mai fac oamenii să râdă. Şi am spectacole programate. Văd eu ce fac, nu ştiu. Nu vreau musai JOS GUVERNUL, vreau să retragă Ordonanţa asta. Timpul lucrează pentru ei. În week-end se încălzeşte. Poate ies mai mulţi. Poate vin şi de pe lângă Bucureşti. În plimbare, aşa. Ştiu de ce au fost nervoşi cei din galeria Dinamo. N-au primit bani de la Soros decât ca oameni, dar ei sunt şi oameni şi câini, cumul de funcţii. Se aşteptau la mai mult, 50+30. Au făcut treabă jandarmii, dar se descurcau mai bine hingherii. V-am zis că sunt gânduri alandala”, este mesajul actorului Adrian Văncică. Noi proteste se anunță în Capitală, vineri și în cele două zile de weekend. Zeci de mii de persoane ar putea participa, din nou, la ample manifestații de protest față de Ordonanța de modificare a Codurilor penale.