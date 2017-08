Celia, alături de un alt bărbat. Cu toate astea, soțul artistei nu are niciun motiv de îngrijorare. Aceasta se pregătește de cea mai aşteptată relansare în muzică a anului 2017, după o pauză de mai bine de 4 ani și a filmat alături de Karym şi o fostă concurentă de la show-ul „Mireasa pentru fiul meu”.

Celia s-a mutat de câteva luni din Australia, în România – cu tot cu soțul şi cu băiețelul cuplului. Ardeli se ocupa de afaceri, iar ea – îşi va relua cariera în muzică. „Sunt atât de fericită şi nerăbdătoare să vă prezint noul meu videoclip, am avut parte de o echipa incredibilă… Mulțumesc!”, a scris artista pe o rețea de socializare.

Celia, alături de un alt bărbat, într-un videoclip incendiar

Piesa de revenire a Celiei este despre dragoste şi infidelitate, unde rolul iubitului care a călcat strâmb este jucat de Karym, cu care artista e la prima colaborare, iar rolul „amantei” din clip este jucat de Andreea, fostă concurentă la show-ul „Mireasa pentru fiul meu”. Celia a ales ca videoclipul să fie filmat la Colibița / Bistrița-Năsăud, în inima munților, în regia lui Florin G. Botea / Rival Film. „Cu toată sinceritatea vă spun că aici în România, la Hotel RoserHouse în Colibița, am găsit o locație extraordinară! Abia aștept să îmi petrec vacanța alături de familia mea acolo… e un loc de vis. O să vedeți imaginile din clipul meu și o să înțelegeți exact ce vă spun!”, ne-a declarat Celia.

Artista se declară încântată de colaborarea cu Karym şi are numai cuvinte de laudă despre acesta: „Această colaborare a fost marcată de destin, aşa trebuia să fie, am simțit că această piesă trebuie făcută cu un artist talentat, la început de drum, dar care are foarte multe de dăruit… Karym este foarte talentat, are un timbru frumos, iar piesa ni se potrivește mănuşă,” povestește Celia.

Şi Karym se declară fericit de colaborarea cu Celia: „Sunt foarte fericit că am colaborat cu Celia pentru piesa „La două capete”, mai ales că este piesa ei de revenire după câțiva ani. Este un vis împlinit şi ne dorim din tot sufletul să facem o figură bună cu această piesă minunată. Abia aşteptăm să o ascultați şi voi.”. Recent, Celia și soțul ei au împlinit patru ani de la căsătorie.

