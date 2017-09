Chef Scărlătescu: „M-am reîndrăgostit de mine“

Cu 30 de kilograme în minus, lui Chef Scărlătescu („Chefi la cuțite“, Antena 1) îi e mai ușor să alerge de colo-colo – la filmări, la restaurante, după fete și chiar să plece în jurul lumii, cu barca.

Vara a venit cu o nouă siluetă pentru tine. Câte kilograme ai slăbit și cum?

După ce am luat o decizie clară că vreau să fac o schimbare, am început procesul. Până acum am slăbit în jur de 30 de kilograme. Motivul principal este sănătatea și cred că nu trebuie să facem niciodată rabat de la calitate în viață: este foarte important să fim conștienți de alimentele pe care alegem să le mâncăm. Asta e cea mai mare investiție.

Dacă ai fi invitat la cină, acasă la o femeie pe care o placi, cu ce-ai vrea să te aștepte?

