Claudia Ghiţulescu a mers la terapeut înainte de nuntă, care i-a spus printre multe altele că odată cu schimbarea numelui în viaţa ei vor apărea modificări în bine.

„E prima ieşire de doamnă. Mi s-a mai spus că o să mi se schimbe în bine viaţa, pentru că, probabil, o să mi se schimbe vibraţia numelui. Am o doamnă terapeută pe care o cunosc de 20 de ani şi mi-a mai spus. A fost o nuntă organizată de mine. Bine, m-a ajutat şi soţul meu, Marian şi doamna Mihaela Borcea, care e o drăguţă. Cred că peste 400 de invitaţi. (…) Mi-ar fi plăcut să fac mai multe poze cu toţi invitaţii. (…) Florinel Ţugui, nepotul meu care are 17 ani, a deschis programul artistic. (…) Duminică, la ora 07:30 se juca, am plecat pe la 12 ziua de la restaurant. Am ajuns acasă duminică noaptea pe la ora 12. E prima ieşire de doamnă din casă. „, a povestit Claudia Ghiţulescu în cadrul unei emisiuni.

Claudia Ghițulescu a făcut cununia civilă pe 10 februarie, iar la eveniment a fost prezentă și Cristina Spătar. Sâmbătă, cântăreața a făcut și nunta, departe de ochii presei.