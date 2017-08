Claudia Pavel, Kamara și Giani Kiriță, împreună la Fort Boyard, alături de Lia Bugnar și Ionuț Atodiresei. Adrenalină, suspans, umor, situații limită, tensiune, dar mai ales presiune sunt trăirile pe care telespectatorii le vor simți în curând la Fort Boyard!

Paul Ipate și Octavian Strunilă, gazdele celui mai intens show. Cei cinci formează o nouă echipă pregătită să facă față aventurilor și să treacă prin obstacolele puse în calea lor de bătrânul Perre Fouras, cel ce are ca unic scop să apere comoara fortului și să îi împiedice să obțină cheile necesare deschideri camerei comorilor.

Claudia Pavel, Kamara și Giani Kiriță, pregătiți de spectacol

Claudia Pavel este pregătită să le arate tuturor și latura sa puternică: „.Am acceptat provocarea Fort Boyard din prima secundă din care mi s-a propus pentru că eram cel mai mare fan al emisiunii, când eram mică. Nu am stat pe gânduri! Este o ocazie unică pentru o asemenea experiență și sunt fericită că am zis DA!”.

„Pentru mine Fort Boyard reprezintă o aventură pe care aş repeta-o cât de des s-ar ivi ocazia! Visam să mă joc în acest fort plin de poveşti şi cu o istorie bogată, încă de acum mulți ani. M-am bucurat să am această șansă și mi-a plăcut enorm să îmi testez limitele.”, a declarat Kamara plin de bucurie.

„Am acceptat provocarea Fort Boyard pentru că este ceva unic în viața unui om, iar mie imi plac provocările de acest gen. Nu am putut refuza o asemenea aventură!”, a declarat Giani Kiriță entuziasmat.

Actrița Lia Bugnar a mărturisit: „Dat fiind că habar n-aveam de existența acestei emisiuni (între timp am aflat că e foarte veche și că a avut dintotdeauna foarte mulți telespectatori în toată lumea), dat fiind că nu mă uit la televizor îndeobște, dat fiind că genul de celebritate pe care ți-o aduce televiziunea nu e neapărat genul de celebritate care vinde și bilete la teatru, recunosc că singurul motiv pentru care am venit a fost un om drag mie. Așa că, atunci când a venit propunerea și am auzit că e și el, n-am mai stat pe gânduri, nici n-am prea întrebat ce și cum și am zis DA. Abia dup-aia m-am dezmeticit și am înțeles că e cu șerpi, cu cățărat, cu scufundat, cu mâncat ciudățenii. Aia e, am zis. Înseamnă că trebuie să fac asta. Și am făcut-o. Și a fost mișto.”

„Am acceptat provocarea Fort Boyard pentru că îmi plac provocările, adrenalina, aventura și sunt o persoană competitivă. Nu am putut spune nu unei astfel de șanse, care mi-a dat ocazia să îmi testez anduranța”, a spus Ionuț Atodiresei încântat.

Emisiunea Fort Boyard vine la Pro TV, în curând. Show-ul este cunoscut în România, încă de acum 20 de ani și va fi realizat cu vedete de la noi. Fort Boyard a fost unul dintre cele mai spectaculoase show-uri din lume.

Citește și