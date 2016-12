Codin Maticiuc, despre cum este el în realitate: ”Nu am agățat niciodată o femeie”

Codin Maticiuc, cunoscut drept un crai de Dorobanți ale cărui relații au fost intens mediatizate de-a lungul anilor, face declarații surprinzătoare. În ciuda aparențelor, el susține că este mai degrabă o persoană timidă care nu a ”agățat niciodată o femeie”.

Deși a fost surprins de nenumărate ori cu o mulțime de doamne și domnișoare, printre care și unele destul de cunoscute în showbiz-ul autohton, Codin Maticiuc spune despre el că nu a avut niciodată curajul să abordeze o femeie într-un club, de cele mai multe ori a apelat a cunoscuți.

”N-am agățat nici o femeie în viața mea. Am muncit pentru fiecare de mi-a dat sângele pe nas. N-a venit nici una. Dar n-am agățat la modul ăla. Adică să mă duc la o fată în discotecă, să spun: “Săru’mâna, ce faci? Bei ceva?” nici nu știu ce se zice”, spune Codin Maticiuc.

Se pare că rețelele de socializare l-au ajutat însă să-și învingă această tmiditate, pentru că i s-a părut mult mai ușor să abordeze în scris femeile pe care le admira. Totuși, spune el, a fost refuzat de multe ori.

”În primul rând, în scris aveam tupeu. Da, de când a apărut Facebook-ul. Aflam cum o cheamă… lumea-i mică. Întrebam: “Cum o cheamă pe fata aia?” Alina Ionescu. Ok. Ajungeam acasă, o căutam, scriam: “Bună, te-am văzut aseară… “ nu știu ce, nu știu cum. Dar cea mai obișnuită era chestia: găseam un prieten comun, o cunoștință comună și ceream telefonul ei, dar cu acordul ei. Adică nu-i ceream lu’ ăla. Adică îi spuneam, aș vrea s-o întrebi pe dra cutare dacă mi-ar da și mie numărul ei de telefon. Moment în care ea mi-l dădea… treceam peste emoțiile de-a suna. Știi? Da, mă rog. Deci, n-am așa, nu m-am dus niciodată.(…) Îți dai seama că m-au refuzat multe. Da. M-au refuzat destul de multe. În schimb am, nu știu cum să zic, dacă mi-a plăcut cineva îndeajuns de mult și-am făcut destul de multe eforturi, am reușit. Așa, refuz, îți dai seama. Refuz îmi iau în fiecare zi cumva”, mărturisește Codin Maticiuc într-un amplu interviu pe fifistie.ro

Se pare că persoana care a suferit destul de mult, din cauza imaginii de crai pe care Codin a dobândit-o și a faptului că multe dintre relațiile sale au fost extrem de mediatizate, a fost nimeni alta decât mama sa. Aceasta asculta tot ce spunea despre fiul ei în presă, chiar dacă, de multe ori, aceste lucruri îi făceau rău.

„Foarte, foarte afectată. Extrem. Extrem și, n-a reușit niciodată să treacă peste chestia asta. Adică, n-a reușit… spre exemplu, eu am reușit, ăă, aveam anumite emisiuni care mă tocau permanent. Adică erau emisiuni la care eram abonat. Erau câteva emsiuni de-astea care știam, adică puteam să zic, bă, nu trebuia să zic: “Bă o fi fost cu mine sau nu.” Puteam să dau pe emisiune și sigur era cu mine un pic. 5 minute, 3 minute, ceva. Eu am reușit să mă setez să nu mă mai uit. Adică, bă, ok, vorbesc în fiecare zi de mine, asta e. Eu o să mă duc undeva în timpul ăsta. Mama, nu. Mama se uita la tot. Și o întrebam la un moment dat: „Băi, știi ce o să zică, de ce te mai uiți?” și ea zicea: “Nu pot. Trebuie să văd ce spune de tine.” Da’ zic, știi ce-o să zică. Nu e ca și cum or să zică altceva”, a povestit Codin Maticiuc.

A crescut departe de tatăl său

Codin Maticiuc recunoaște el însuși că este ”un copil de bani gata” și asta pentru că părinții lui au muncit foarte mult și chiar au făcut bani. Puțină lume știe însă că el a crescut ani la rând departe de tatăl lui.

”Am crescut până la 12 ani fără tată. Tata fiind diplomat de meserie, pleca câte 4 ani la câte-un post. A fost unul dintre cei mai tineri ambasadori ai țării, avea 29 de ani. Și aveam o relație la distanță cu el. Ne trimiteam scrisori. Le am și acum, pe cele pe care el mi le trimitea. Nu le am și pe cele pe care i le trimiteam eu. Și țin minte că așteptam scrisorile alea. Îmi povestea… aia era relația mea, cumva. Venea acasă în fiecare an. Vara, sau nu știu, când avea voie. Eu nu aveam voie să mă duc la el. Pentru că ne ținea comunismul ca să fie sigur că se întoarce și rămâne fidel țării. Eu trebuia să fiu aici gaj. Dar, am amintirea asta de când eram mic, cu scrisorile”, povestește el.

Sursă interviu: fifistie.ro