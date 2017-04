Codin Maticiuc reacționează după moartea alpinistei Dor Geta Popescu și a alpinistei Erik Gulacsi, surprinse de o avalanșă în Munții Retezat. Acesta a postat un mesaj tulburător pe contul de socializare.

Codin Maticiuc reacționează după moartea alpinistei Dor Geta Popescu. Ea participa, alături de tatăl ei, Ovidiu Popescu, la o ascensiune din circuitul 7 Munţi din Grădina Carpaţilor. Cel de-al doilea copil omorât de avalanşă era şi el o mare speranţă a alpinismului românesc. Erik Gulacsi avea 13 ani şi era deţinătorul recordului de vîrstă pe vârful Elbrus, 5642 de metri, stabilit anul trecut în august.

„Au murit doi copii. La noi în munți, surprinși de o avalanșă. Doi copii senzaționali, genul ăla de copii de care-ti doresti si tu. Si eu. Mai ales eu. Unul dintre ei era Dor Geta Popescu, o fetiță de doar 14 ani, sora celebrei alpiniste Crina Coco Popescu, considerată marea speranță a alpinismului românesc. Bătuse deja toate recordurile posibile pentru vârsta ei. În 2016 devenise cea mai tânără persoană care escaladează vîrful Giluwe (4.367), din Papua Noua Guinee. În același an reușise să mai cucerească încă 5 dintre cei mai înalți 7 vulcani ai lumii, parte a circuitului 7 Volcanoes.

Celălalt copil care și-a pierdut viața în avalanșă este Erik Gulacsi, un alt copil minune al acestui sport. În urmă cu câteva luni reușise să bată recordul de vârstă al vârfului Elbrus, 5642 de metri. Astăzi Cristina Bazavan scria pe blog despre durerea groaznica a părinților care ii însoțeau in escaladare si care au fost nevoiți sa părăsească trupurile copiiilor acolo, pe munte. Cel putin pentru o seara. Ma gandesc ca acei copii au avut scris sa stea pe munte întreaga lor viața plus o zi. Deja ne e dor de Dor deși n-o cunosteam. #dordeDor”, a scris Codin Maticiuc pe contul de socializare.

Dor Geta Popescu și Erik Gulacsi, doi copii minune ai alpinismului din România, au murit sâmbătă după-amiază într-o avalanșă produsă în Munții Retezat, anunță ISU Hunedoara. Duminică, 23 aprilie, echipele de intervenție au coborât trupurile celor doi copii la Cabana Gențiana, urmând ca în aproximativ două ore să ajungă la Cabana Cârnic. Operațiunea se desfășoară cu dificultate, iar salvatorii au înșirat corzi pe traseu pentru siguranță. În zonă ninge viscolit și este ceață.