Concurentul de la Vocea României, Fabian Sasu a fost găsit de poliție, după ce colegii lui de trupă au anunțat că acesta este de negăsit. Fabian Sasu își pierduse actele în vacanță.



„Va salutam! Am revenit cu vesti bune. Fabian este in siguranta. Si-a pierdut banii, actele si telefonul in Amsterdam si a intrat foarte greu in contact cu noi. Astazi s-a intors in tara destul de bulversat de aceasta intamplare si momentan se recupereaza. Va multumim tare mult tuturor pentru sustinere si pentru share-uri.

Ne bucuram ca totul s-a terminat cu bine”, au scris colegii artistului pe Facebook.

Concurentul de la Vocea României, găsit după ce și-a pierdut actele