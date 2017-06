Connect-R şi Misha, moment stânjenitor, după ce fiica lor i-a prins în fapt. Artistul și soția lui au fost prezenți la o emisiune tv, unde au vorbit despre un moment mai neplăcut din viața lor de familie.

Connect-R şi Misha formează unul dintre cele mai solide cupluri. Au împreună o fetiță și se înțeleg de minune. Interpretul a dezvăluit un amănunt intim din familia lui.

Connect-R şi Misha, surprinși de fiica lor

”Da, am purtat cătuşe, o dată. Mi-a dat cheile. Da, am făcut dragoste într-o piscină. Nu, nu m-am uitat la filme pentru adulţi cu partenera. Da, am fost făcut surpins făcând dragoste de aia mica. M-am ridicat să o iau repede să o aşez şi m-a întrebat: ‘Ce ai acolo?'”, a declarat Connect-R într-o emisiune TV.