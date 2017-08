Corina Bud nu mai are nicio rușine atunci când vine vorba despre ținutele provocatoare. De data asta, artista a șocat publicul de la Sântămăria-Orlea, unde a cântat în acest weekend.

Corina Bud nu mai are nicio rușine, iar la ultimul concert susținut în afara Capitalei, artista a reușit să atragă atenția cu felul în care s-a îmbrăcat.

Corina Bud nu mai are nicio rușine, în fața publicului

Așa cum era de așteptat, admiratorii acesteia au criticat-o din nou, însă, au fost și câțiva fani care au încurajat-o și i-au recomandat să nu renunțe la hainele sexy, care o reprezintă. Recent, Corina Bud a fost criticată dur de Monica Tatoiu.

„În fotografii văd o femeie care se vrea un gadget. Aici e vorba de educație. Există un mesaj, se numeşte limbajul trupului, e un mesaj nonverbal: . Când umbli pe stradă cu tocuri, ai haina strâmbă și când te apleci, ți se văd chiloții, nu e o invitație? Eu am văzut artiste la New York, care pe stradă au o ținută normală. Există o graniță nescrisă între vulgaritate și sexy. Din punctul meu de vedere…bărbații noștri gândesc cu alte…circumvoluțiuni. Nu am făcut Revoluție ca să ne arătăm chiloții”, a spus Monica Tatoiu, la Antena Stars.

