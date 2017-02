Corina Bud s-a dat în spectacol la o nuntă, în stilu-i caracteristic. Vedeta a cântat și s-a distrat pe cinste la perecerea de nuntă a unor prieteni. Artista a făcut o mărturisire uimitoare. Se pare că a băut mai mult decât trebuia.

Corina Bud s-a dat în spectacol la o nuntă, în cea mai sexy ținută. Interpreta a postat pe conmtul de socializare, o imagine în care apare alături de miri. În dreptul pozei, vedeta a scris și un mesaj ce a creat o adevărată isterie pe Facebook.

Corina Bud s-a dat în spectacol la o nuntă și a făcut un show incendiar



„The hottest wedding! ??? (n.r.: Cea mai fierbinte nuntă!) Mihaela, îmi ești datoare cu o aspirină!!! ?Ca să înțelegeți și voi despre ce e vorba, Mihaela e cea mai cool, dar și demntă mireasă pe care am văzut-o vreodată. Ruven trebuie să fie tare fericit că te are.. ?Consumul de alcool în ceea ce mă privește se reduce la maxim două pahare de vin roșu, ocazional, suficient cât să par venită de pe altă planetă. Aseară, Mihaela nu s-a lăsat până nu m-a convins să experimentez pt. prima oară în viața mea cum e să bei vreo 1… ?? shoturi. Și mda mamă, am fost…. (…)”, a scris artista pe o reţea de socializare.

Corina și-a revenit complet după despărțirea de omul de afaceri Nelu Bud și, deși în momentul de față singurul bărbat din viața ei este Robin, fiul ei, cântăreața radiază de fericire. „Fac sport, mă bucur de lucrurile simple din viața mea, mă preocup foarte mult de Robin și el îmi face viața foarte frumoasă. Lucrez la un album nou, lucrez la piese pentru piața internațională, cât și pentru România, fac foarte multe lucruri frumoase care-mi plac și de care mă bucur și atunci pot să radiez. Am motive să fiu bucuroasă”, ne-a declarat Corina, completând că viața de femeie singură îi priește destul de mult.