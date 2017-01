Corina Caragea a petrecut o vacanță de vis în Paradisul lui Mark Twain. Decât să investească în lucruri materiale, ea preferă să investeacă în experințe și amintiri, în cunoașterea unor culturi noi și descoperirea unor locuri inedite.

Corina Caragea a petrecut o vacanță de vis în Paradisul lui Mark Twain, alături de mai mulți prieteni

„Am sărbătorit Revelionul la Madrid cu un grup de prieteni și de acolo am plecat imediat în Mauritius, la 30 de grade, plajă cu nisip fin, ape turcoaz, zahăr, rom și vanilie. Am stat 10 zile, timp în care m-am plimbat pe insulă în lung și-n lat, am făcut plajă, stand-up paddle, am mângâiat zebrele și țestoase bătrâne de aproape 100 de ani… La prima vedere, Mauritius mi-a părut o imensă Grădină Botanică. Șoselele sunt alei ce șerpuiesc printre munți cu forme ciudate, vegetație tropicală, păsări rare, fructe multicolore și animale africane. Am văzut o zonă unde pământul are 7 culori diferite, o cascadă spectaculoasă unde apa cade de la 100 de metri, sute de specii rare de plante și păsări. Insula este un contrast între sărăcie și lux, un amestec de culori și arome. Mi-am cumpărat doar două lucruri: vanilie și zahăr, nicio haină sau suvenir clasic. Mark Twain zicea că Dumnezeu a făcut insula asta și după ea a copiat Paradisul J. Eu zic că este un curcubeu cu toată paleta de culori – de la verdele predominant al vegetației tropicale, la turcoazul Oceanului Indian, albul nisipului. În rest, e un mix foarte interesant de păsări, animale, fructe exotice, iar diferențele de cultură, etnii și religii tranformă fiecare discuție cu oameni necunoscuți într-un deliciu!”, a declarat Corina Caragea.

Corina împărtașește amintiri din călătoriile sale cu cititorii blogului ei, oferindu-le sfaturi utile despre locuri de văzut și lucruri interesante de făcut, fie că vizitează Europa sau alte destinații mai îndepărtate.