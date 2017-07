Cornel Galeș, mesaj cutremurător la 4 luni de la moartea soției lui. Cuvintele postate pe contul de socializare, le-au dat fiori prietenilor virtuali, care îi înțeleg suferința.

Cornel Galeș, mesaj cutremurător pe Facebook. Acesta nu și-a revenit după moartea Ilenei Ciuculete și suferă cumplit. Atacat din toate părțile, de familia artistei, acesta a ajuns la capătul puterii.

Cornel Galeș, mesaj cutremurător după moartea Ilenei Ciuculete

„Unde sunt zilele trecute ca vântul, unde ești veșnica mea iubire și alinare? De ce, Doamne, doar 26 de ani, oare nu ai lăsat și nunta de aur?”, este mesajul trist postat de Cornel Galeș pe Facebook.

Ajuns la capătul puterilor din cauza celor doi fii care se plâng că nu au primit nimic de la mama lor, Galeș se gândește să ceară înapoi hainele Ileiei de la cei cărora le-a dat de pomană.

„S-a cam umput paharul şi începe să dea pe afară. Copilaşii de 42 de ani, care spun despre mine că sunt un vagabond de Bucureşti şi vor să şteargă cu buretele cei 26 de ani în care am fost cu Zână, au început să vorbească foarte urat, să jignească. Vor bani, haine, faima şi să fie înţeleşi. Doar ei, alţii nu! Cer hainele Zanei cu atâta foc, deşi ştiu că au fost date de pomană, că mă gândesc să fac un apel la oameni şi să mi le aducă înapoi. Serios vorbesc, m-am şi interesat de treaba asta şi am făcut primele demersuri! Am vorbit cu preotul şi i-am spus intenţia mea. Ies la un post de televiziune şi fac apel la lume, la cunoscuţii şi necunoscuţii care au primit hainele Zanicii de pomană la parastasul de 40 de zile şi le zic să le aducă înapoi. Le iau de la oameni şi le duc pe toate la ei. Va daţi seama unde s-a ajuns?! Când m-a auzit părintele, duhovnicul meu, şi-a făcut cruce. Ştiu că nu se face, că ce-i împărţit de sufletul celui plecat acolo rămâne, dar la asta te împing copiii ăştia. Despre restul ce să mai spus… până la urmă se va lasă cu proces de defăimare pentru că, pe lângă faptul că mă pun pe mine într-o lumina proastă, ei umbresc şi numele Zanei”, a declarat Cornel Galeş la Kanal D.

