Cornel Ilie de la Vunk s-a schimbat total după ce a devenit tată. Artistul a povestit despre ce regrete are și despre ceea ce îl face cel mai fericit.

Cornel Ilie de la Vunk s-a schimbat total după ce a devenit tată, de fetiță. Interpretul se implică foarte mult în creșterea micuței. ”Îi dau de mâncare, o spăl, o plimb. Mi se pare că acum am mai mult timp pentru mine. Cea mai importantă parte este cea pe care o petreci cu copilul. Sunt mai sigur pe mine de când a venit fetița mea pe lume.”, a spus acesta la Antena Stars.

Cornel Ilie de la Vunk s-a schimbat, dar e mai fericit ca niciodată

Cornel Ilie a vorbit și despre femeile din viața lui. ”După multe încercări, multe experiențe, multe întâlniri, am făcut o sumă pe care am făcut-o într-o melodie. Niciodată nu mi-am propus un plan de acest gen, am mers după instict. La aceeași intensitate nu am mai simțit. Nu am așteptat să vină cineva la mine. Îmi lipsesc anii de liceu pentru că nu m-am distrat cât trebuia atunci.”, a mărturisit Cornel Ilie.

La începutul lunii iulie a anului 2015 , Cornel Ilie (39 de ani) s-a căsătorit cu logodnica sa, Eliza Suditu (25 de ani). În luna noiembrie, Eliza a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, lucru care l-a făcut tare fericit pe Cornel Ilie. Artistul a postat atunci pe contul de socializare, un mesaj emoțioannt.