Cosmin Seleși , în rolul unui mafiot, în scurtmetrajul “The Match”. Cosmin pe care telespectatorii Antenei 1 îl urmăresc în fiecare seară de sâmbătă, de la ora 20.00, în postura de prezentator al show-ului “Te cunosc de undeva!”, joacă în scurtmetrajul de ficțiune “The Match”, care va avea premiera marți, 4 octombrie, de la ora 21.00, la cinema Elvire Popesco din Capitală.

Cosmin Seleși , în rolul unui mafiot. Alături de acesta , care joacă rolul unui mafiot, din distribuție mai fac parte Marius Bodochi, George Andreescu, Ștefan Pavel, Anca Pop și mulți alții. “”The Match” este un gen de film în care n-am mai apărut, dar în care mi-a plăcut mult să joc. Iar Mihai Pârcălabu este un regizor altfel și foarte curajos să abordeze genul ăsta de film. Sper să obțină finanțare și să facă acest film lungmetraj”, spune Cosmin Seleși.

Filmul “The Match” prezintă povestea lui Luțu, patron de bordel ce organizează împreună cu Pistol Pete, un mare mafiot din New York, campionatul mondial de box ilegal la care participă delegații din SUA, Marea Britanie și fosta URSS. După multe discuții în care Pete încearcă să aranjeze meciurile de box, Liuba, cea mai de preț prostituată din bordelul lui Luțu, totodată și luptatoarea României, își înfrânge oponentul, schimbând astfel întregul parcurs al campionatului.

“The Match” este un film studentesc, produs de UNATC, alături de Castel Film Studios, Videolink, Cutare Film, Fundația Arte Vizuale, Commitet și Opticflavor. Pelicula este scrisă și regizată de Mihai Pîrcălabu, avându-l ca director de imagine pe Hasu Drăgan-Adrian și ca producător pe Adrian Pîrcalabu. Finalul filmului este acompaniat de melodia lui Radu Almășan, “Motherfucker”, compusă special pentru acesta. „The Match” este produsul aceleiași echipe care, în 2015, a realizat filmul “What God wants, God gets, God help us all”, selecționat în Coup de Coeur, la Festivalul de Film de la Cannes.