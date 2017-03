Costi Ioniță, atac la adresa lui Mihai Morar în propria emisiune. După o lungă perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor, artistul a venit în România și a acceptat invitația în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

Costi Ioniță, atac la adresa lui Mihai Morar, imediat ce a intrat în platoul emisiunii pe care o prezintă. Cei doi au avut un schimb de replici unul la adresa celuilalt.

Costi Ioniță, atac la adresa lui Mihai Morar, în direct la tv

„Păi mă, Mihai, ca să nu îţi mai fie aşa dor de mine… de ce nu mă bagi tu mă şi la Radio Zu?(…) De exemplu… pune şi tu o piesă de la mine. Ce e aşa greu? De exemplu piesa asta cu „I need your love” au dat-o toate radio-urile din România, dar românii mei nu au dat-o, adică tu”, i-a reproşat Costi Ioniţă lui Mihai Morar.

„Nu eu mă ocup cu băgatul la radio. Noi am dat-o la Radio Zu”, i-a spusMorar. „Sigur, sau erai pe concurenţă?Hai să audă toată ţara. ” „Aş vrea să vorbim… să pui şi tu un român de-al tău, care te reprezintă cu succes şi drag şi e mândru de tine. Pună mă nene. Pune că nu te fac de râs”, a continuat Costi Ioniţă.

„Vrei să vorbim serios, sau…? Dacă vrei să vorbim serios, ştii foarte bine, mai bine decât mulţi dintre invitaţi şi telespectatori că eu la Radio Zu prezint emisiunea de dimineaţă. Nu eu mă ocup de intratul şi ieşitul artiştilor”, a spus Mihai Morar.