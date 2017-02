Costi Ioniță, primele declarații după moartea tatălui său. Artistul se concentrează în continuare pe viața profesională, pe cea persnală lăsând-o în continuare pe locul doi.

Costi Ioniță, primele declarații după moartea tatălui său, care s-a stins din viață în luna marie a anului trecut. Artistul a suferit cumplit, însă munca și yoga l-au ajutat să treacă peste drama lui.

„Am inceput sa fac yoga, sa meditez. Cand ai in plan. Pentru prima data tricolorul nostru a fost intr-un clip international. Toate la timpul lor, e important si gandul acesta, dar momentan, sunt in etapa in care. Oriunde as merge nu mai beau alcool, e o otrava, o mica otrava. Deci, eu nu am nevoie de substante chimice ca sa fiu fericit. Ma bucur de acel moment la o petrecere. Nu beau, nu ma droghez, nu fumez. Cand murim, de fapt, nu murim, trecem intr-o alta dimensiune. Fac muzica balcanica pentru artisti straini. Asta e drogul, placerea de a face muzica”, a declarat Costi Ionita la tv.

Tatăl lui Costi Ioniță a murit în luna martie a anului trecut. Bărbatul s-a stins din viață în urma unui infarct. Artistul, care a cunoscut succesul peste hotare, a venit de urgență în România pentru a-și înmormânta tatăl.