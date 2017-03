Cove și Oana Zăvoranu, față în față la 10 ani de când s-au iubit. Vedeta, care face parte dintre concurenții de la Uite cine dansează, a fost invitată la Vorbește Lumea, emisiune prezentată de fostul ei iubit și Adela Popescu.

Cove și Oana Zăvoranu, față în față la 10 ani de când au trăit o frumoasă și pasională relație de dragoste. Se întâmpla pe vremea când Cove era asistentul Andreei Marin la „Surprize, Surprize”, iar Oana Zăvoranu îi era colegă la TVR. În cadrul emisiunii de la Pro tv, Oana a făcut câteva dezvăluiri picante. Elegant și respectuos, realizatorul tv și-a așteptat în emisiune fosta iubită cu un buchet de flori.



Cove și Oana Zăvoranu, iubire cu năbădăi în urmă cu 10 ani

„Știi ce afurisit era ăsta?! Să ne ferească Dumnezeu. Mai ții minte când am venit la tine la apartament și te-am bătut? Că eu credeam că ești cu una. Am vrut să-l bat. Când a scăpat și a fugit, păi a fugit, nene! (…) Relația noastră nu a fost deloc tocată. Au uitat-o ăștia. Noi am avut o relație foarte frumoasă, intensă, dar pe vremea aia nu era paparazzeala de acum. Să știi că l-am urmărit și mă bucur din tot sufletul că am văzut că e fericit, că are niște copii frumoși, că i-a venit mintea la cap; mi-a venit și mie. Am cel mai frumos bărbat, mai scump și mai iubitor și sunt îndrăgostită până peste urechi”, a spus Oana Zăvoranu la Pro tv.



În urmă cu ceva timp, Cove era reținut atunci când venea vorba de relația cu Oana. Întrebat cât de mult s-a schimbat Oana Zăvoranu față de perioada în care nu era vedetă și forma un cuplu cu el, artistul a spus: „Este un subiect despre care prefer să nu vorbesc, aparţine trecutului îndepărtat… Şi nu am făcut vedetă pe nimeni”.