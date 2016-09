Cristian Boureanu a făcut mărturisiri dureroase, în urma scnadalului pe care le-a avut cu fiica lui în plină stradă. Afaceristul regretă că Ioana a ajuns într-o astfel de situație și și-ar fi dorit ca mama acesteia să fie decăzută din drepturile părintești. Mai mult, acesta a izbucnit în lacrimi, de față cu toată lumea.

Cristian Boureanu a cedat și și-a spus oful în direct la tv. „A făcut meditații în fiecare zi. A dovedit că poate să fie prima la examen, o felicit. Eu, în perioada aceea, nu am fost plecat din țară. Am fost doar în doua weekenduri la schi, la Sinaia”, a spus Boureanu la Kanal D. „Vorbesc despre fata mea la superlativ. Se duce la petreceri doar dacă știu eu. S-a dus fără să știu eu doar când a fugit de acasa”, a adaugat el.”Ioana mi-a spus: Tata, colegii mei se duc în Centrul Vechi ziua și noaptea, eu de ce sa nu o fac? Am dat telefoane și am aflat că sunt și unii care nu se duc. Părinții îi lasă, de frică să nu fugă de acasă”, a mai spus Boureanu. Cristian Boureanu a izbucnit. A început să plângă și a spus printre lacrimi: „Îmi reproșez că nu am avut puterea să o decad pe Irina (n.r. fosta sotie) din drepturile părintești! Atat! Eu o sa mă retrag, mulțumesc!”, a încheiat acesta.

Cristian Boureanu, în scandal cu fiica lui

Lecția pe care Cristian Boureanu i-a dat-o, luni, fiicei sale, în trafic, a născut un val de intrigi. Adevărul pare a fi la mijloc, după toate declarațiile celor care cunosc protagoniștii telenovelei. Dedesubturile relațiilor din această familie sunt însă uluitoare, fie că vin din partea fostei neveste a lui Boureanu, fie că izvorăsc din anturajul actualei iubite a fostului politician. Luni, disperat să-și găseasca fata după ce a fugit de-acasă, fostul deputat s-a gândit chiar să pună pe cineva s-o urmărească pe fiica lui, Ioana, în ziua scandalului, prin București. Apropiați ai familiei ne-au declarat că fata a fost imobilizată de un individ angajat de Boureanu, pe Șoseaua Nordului, care a ținut-o imobilizată până a ajuns tatăl ei la fața locului.