Cristina Bălan, mesaj de Ziua Internațională a Conștientizării Vătămarilor vaccinale, pe contul de socializare

“Astăzi este ziua internațională a conștientizării vătămărilor vaccinale. De ce există această zi? Cine tot boicotează vaccinarea asta, dom’le? Cine sunt nebunii aia care au fost vătămați? Personal, cunosc suficiente cazuri. La noi în țară nu se iau în considerare, sunt mituri, exagerări. Mass media nu vorbeste decat foarte rar despre acest subiect. Orice medicament are reacții adverse mai mult sau mai puțin grave. Nu poți să pretinzi că vaccinurile sunt sigure, este ridicol, pentru ca un produs sigur nu are atâtea posibile reactii adverse scrise chiar în prospect. Sigur înseamnă sigur. Nu ruleta rusească. În România treaba e cam asa: „nu da ciocolata copilului meu, ca e alergic la cacao” si raspunsuri de genul „haide, breeee, ete na, e alergic, mai bine zi că nu vrei să-i dai ciocolata” sau „dar umpicut nu vrea, totuși?”, la fel și cu aceste vătămări care exista, da, și nu sunt putine, dacă ajung să aiba si o zi internationala de constientizare. Nu merge aia cu „hai, mă, că o erupție, acolo, o febra, un ganglion inflamat e nimic”. Daca copilul face febra din senin, se panicheaza toți părinții În contextul actual, cu atât mai mult deschid ochii larg și le sunt alături tuturor celor care (s-)au vaccinat și au fost vătămați”, a scris Cristina Bălan, care are doi băieți gemeni, ce suferă de sindromul Down.