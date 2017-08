Cristina Cioran a fost la plajă în Constanța, însă a avut parte de un șoc. Fosta concurentă de la Ferma vedetelor a mărturisit că este oripilată de mizeria găsită pe litoralul românesc.

Cristina Cioran a postat un mesaj pe contul de socializare, în care a povestit cât de dezamăgită este de litoralul românesc.

Cristina Cioran, în costum de baie la malul mării

„Marea Neagră, marea mea frumoasa …wc public și groapă de gunoi… am fost ieri pe plaja 3 papuci în Constanta și m-a șocat să văd mizeria, gunoaiele și chiștoacele de pe plajă. Mi se pare rușinos și jenant ca după ce dai 15 lei pe un sezlong sa vrei sa stai in propria mizerie: mucuri de țigară peste tot pe plaja, pungi, pet-uri, resturi alimentare. de ce? pentru ca nu se dau amenzi… din câte știu, legea spune că tu, agent comercial, ai obligatia sa cureti si sa aduni gunoiul de pe plaja. Se întâmplă asta? nu! dimpotriva. Dezolant… pe lângă acest depozit de gunoaie care începe de la scările care duc la plajă și până la apă, nu găsești nicio toaleta publică. De ce? pentru ca toata lumea face pipi în mare. Astfel, Marea Neagra, a ajuns acest veceu public pentru aceste zeci de mii de turisti. Recunosc faptul ca atunci cand merg sa ma scald, incerc sa intru in apa unde nu este atat de multa lume pentru ca traiesc cu impresia ca intru peste ei în budă… asta-i România! Și asta de ce? pentru că nu se dau amenzi! Sa-i usture fratioare, sa le faca concediul mai frumos! Este inadmisibil pentru o țară civilizată așa ceva!”, a scris Cristina Cioran pe contul de socializare.

