Cristina Șișcanu, scrisoare pentru fiica ei. “Iubita mea Petra…”

Cristina Șișcanu, scrisoare pentru fiica ei, făcută publică pe contul de socializare. Reacția vedetei vine după ce toată lumea a criticat-o pentru că a alăptat în public.

”Iubita mea Petra,

te-ai născut în anul 2017 într-o ţară sufocată de nedreptăţi. Eu, mama ta, am învăţat la şcoală că România este bogată, că are o istorie impresionantă şi că a dat nenumărate valori culturii universale. Astăzi ţara ta şi a mea nu mai are putere… Bogăţiile ei au ajuns în mâinile străinilor! Românii sunt cetăţeni de mâna a treia ai unei lumi care nu dă doi bani pe ei. Ne prosternăm în faţa structurilor vestice şi ne sfâşiem între noi. Politicieni de carton, hoţi la drumul mare, au făcut tot posibilul să învrajbeasca categoriile sociale pentru a le putea manevra! Românii nu mai sunt ospitalieri şi nici nu mai sunt buni la inimă! Mulţi dintre ei s-au transformat în hateri fără limite! Urăsc din convingere, urăsc cu patimă, urăsc până la sânge! Nicio idee bună nu scapă procesului de terfelire publică! În ţara ta, Petra, va trebui să te lupţi cu nenumărate bariere sociale, culturale şi morale! La fiecare pas te va pândi un pericol! Cu fiecare scară urcată, cineva va încerca să te tragă înapoi, te va împiedica să reuşeşti, să te împlineşti ca om… Din cauza sărăciei, a lipsurilor, a frustrărilor personale majore, unii dintre conaţionalii tăi nu te vor privi niciodată cu Iubire! Eu şi tatăl tău însă îţi spunem că singura ta şansă să îţi păstrezi sufletul în această ţară sufocată de convulsii este, totuşi, Iubirea! Aşa i-am învăţat si pe fraţii tăi mai mari! Iubirea s-a scurs din inima acestui neam! Nu o lăsa să piară şi din a ta! Te-ai născut pentru a avea un destin puternic! Poate eşti piatra pe care România îşi va reclădi speranţele… Cu iubire, MAMA”, a scris ea pe contul personal de socializare.

