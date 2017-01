Cristina Spătar cu burtica de gravidă la vedere. Imagine emoționantă

Cristina Spătar cu burtica de gravidă la vedere, pe contul de socializare. Facebook i-a reamintit vedetei o imagine postată pe 14 ianuarie 2014, când aceasta era însărcinată cu fetița ei. Artista i-a dat imediat share, spre încântarea fanilor care nu mai știau cum arăta însărcinată.

Cristina Spătar cu burtica de gravidă la vedere, într-o imagine realizată în urmă cu doi ani, pe vremea când micuța Aida nu venise pe lume. „Ce amintiri…”, a scris ea în dreptul postării.

Pentru Cristina Spătar, anul 2016, a fost unul dintre cei mai grei, asta și pentru că artista a fost părăsită de soțul său, cu care are doi copii. ”Sincer, a fost cel mai urât an după moartea mamei mele. De acum 17 ani nu am avut unul atât de greu. Soțul meu m-a părăsit, a ales un alt drum, nu-i ușor să treci printr-un divorț. A trebuit să mă reinventez, să mă reorientez spre o nouă viață. Acel accident din care am scăpat cu viața m-a făcut să mă resetez mental, să mă gândesc mai bine care-mi sunt prioritățile. Copii mei sunt cei mai importanță, apoi eu. Nimeni nu te ajută în societatea noastră de azi, care s-a degradat fantastic. Iar eu sunt o femeie care oferă foarte mult, pun mult suflet. Așa am fost învățată. În schimb, eu am fost lovită din toate părțile”, a declarat Cristina Spătar.