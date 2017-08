Cristina Spătar a izbucnit în lacrimi la tv. Artista nu s-a mai putut abține

Cristina Spătar a izbucnit în lacrimi la tv atunci când și-a amintit de mama ei. Artista a vorbit la „Cool Summer Nights”, despre cele mai grele momente din viața ei.

Cristina Spătar a izbucnit în lacrimi la tv. Aceasta a declarat pentru Antena Stars că anul 2016 a fost unul foarte dificil, mai ales că a trecut printr-un divorț.

Cristina Spătar a izbucnit în lacrimi la tv după moartea mamei sale

„A fost o perioadă foarte grea şi foarte dură, dar a fost o palmă care m-a trezit şi că trebuie să privesc înainte”, a spus artista la Antena Stars. „Când mi-am pierdut mama, pentru mine acela a fost momentul cel mai dureros din viaţa mea. Mai dureros ca divorţul, mai dureros ca orice. Şi uite că n-am murit. Şi mi-am dorit tot timpul să mor, să mă duc la ea, dar asta se întâmpla acum 20 de ani. În cele din urmă, Dumnezeu îţi dă putere să mergi mai departe. Anul ăsta am scos un nou single”, a declarat Cristina Spătar pentru AntenaStars. „Ea știe prin ce trec, prin ce am trecut. Mamă, sunt la emisiunea asta, am venit să cânt şi încerc să-mi stăpânesc lacrimile! Ea ştie că o iubesc enorm şi că, într-o zi, ne vom revedea”, a spus artista.

Cristina Spătar a fost căsătorită cu Alin Ionescu, împreună cu care are doi copii foarte reușiți. Din păcate, mariajul lor s-a destrămat, astfel că vedeta și Alin Ionescu au ajuns la divorț

Citește și