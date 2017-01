Cristina Spătar a renunțat la antrenorul personal, după ce s-a spus că ar avea o relație cu acesta. De curând, vedeta a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni, mai ales că cei doi erau văzutți foarte des împreună.

Cristina Spătar a renunțat la antrenorul personal de fitness, Tibi Vărzaru, despre care s-a spus că este iubitul interpretei. De notorietate a fost și relația lui Tibi cu una dintre fiicele lui Vadim Tudor, relație pe care și-au asumat-o public după moartea tribunului, invocând că se iubesc de mult timp și se susțin reciproc. De fapt, în luna mai a anului trecut, cei doi își anunțau apropiații că se pregătesc de nuntă.

Cristina Spătar a renunțat la antrenorul personal și și-a luat o…antrenoare

„Am început 2017 cu câteva kilograme în plus. De azi am un antrenor nou, ca sa zic asa. E foarte dură doamna antrenoare. Pana in iunie vreau să fiu fără fir de celulită, fără fir de grăsime”, a spus Cristina Spatar pentru Știrile Kanal D.

Tibi și Cristina se cunosc dinainte ca vedeta să divorțeze, dovadă că participau împreună la diverse evenimente, fără ca relația lor să scoată la iveală altceva decât o bună prietenie.