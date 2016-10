Cu 8 kg în plus, Diana Dumitrescu a trecut la o altfel de ”dietă”: “Mănânc cartofi prăjiți în fiecare zi!”/ VIDEO EXCLUSIV

Dacă pe vremuri făcea senzație cu silueta trasă prin inel, de ceva vreme Diana Dumitrescu nu mai reușește să își recapete dimensiunile de odinioară.

A recunoscut că și-a îndeplinit toate poftele culinare, s-a rotunjit, s-a apucat de sport și de dietă, dar nu a reușit să fie consecventă. Prin urmare, de la 63 kg a ajuns la 58, dar și-a propus să atingă 50 kg, însă organismul ei a cedat în fața poftelor culinare. Având o mare slăbiciune pentru cartofii prăjiți, artista nu s-a mai putut abține și a început să îi consume regulat. Prin urmare, efortul depus până în urmă cu o săptămână s-a dus pe apa sâmbetei, însă Diana nu suferă din acest punct de vedere. Probabil că o va lua din nou de la capăt.

Speră s-o salveze sportul

“Nu am slăbit foarte mult în kilograme, am 58. Asta ca să fiu așa total sinceră, nu mă ascund după deget. Ajunsesem la 63 kg, atunci a fost șocul vieții mele. Acum se așează altfel carnea pe mine după sport, e mai bine. Fac kangoo jumps de trei ori pe săptămână. Până acum o săptămână am ținut un soi de dietă, dar de o săptămână mănânc cartofi prăjiți. Mi-am dat seama că sunt felul meu de mâncare preferat. Ce pot să zic? Este ceva la care nu pot să renunț. Am mâncat în fiecare zi”, a declarat, pentru Libertatea, Diana Dumitrescu. Până să cadă pradă tentațiilor, vedeta a reușit să obțină rezultate bune cu ajutorul sportului și al alimentației echilibrate.

“În mod normal, tocmai asta e, că trebuie să scot prăjelile și asta am făcut o perioadă. De aceea am reușit să mă și mențin. Nu am mai mâncat pâine, cartofi, brânză, am mâncat carne, salată, salată cu pește, adică super sănătos, până când am zis: ‹‹ Vreau cartofi prăjiți!›› și s-a întâmplat”, ne-a povestit ea cum a ajuns “victima” propriilor mofturi.

FOTO: Gabriel Pătruț