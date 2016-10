Cum arată abdomenul Biancăi Drăgușanu la o lună de când a născut. Ei bine, vedeta pare că nici nu a născut. Abdomenul ei este perfect, însă ea se simte grasă, motiv pentru care a început exercițiile.

Abdomenul Biancăi Drăgușanu este perfect

Este una dintre cele mai sexy femei din România și a devenit mamă în urmă cu doar o lună. Deși s-a refăcut după naștere, Bianca se simte grasă. „Azi ma simt al dracului de grasă! Am aproape o lună de când am născut-o pe îngerașul meu Sofia. Iar azi încep exercițiile. Sunt gata de treabă”, a scris Bianca Dragusanu pe net.”Fac exerciții de recuperare foarte usoare pentru anumite grupe de mușchi, evitam abdomenul”, a explicat ea. Bianca Drăgușanu a născut o fetiță perfect sănătoasă. Partenerul de viață al vedetei, Victor Slav, a făcut primele declarații după ce a devenit tătic. „Este un sentiment minunat, este total altceva din momentul în care-ţi ţii copilul în braţe nimic nu mai contează, totul se schimbă parcă în momentul ăla şi începe altă viaţă. Am strâns-o în braţe, nu mi-e frică s-o iau în braţe, s-o întorc pe toate părţile. Sunt foarte pregătit. Am stat în sală şi aş repeta oricând acest lucru. În 10 minute a fost scoasă Sofia, apoi a mai durat încă o jumătate de oră până s-a terminat totul. Cadouri încă nu de bun venit. Are 50 de cm şi 3,250 kg. Durează încă 5-4 zile. Totul e pregătit de mult timp. Cred că o să avem nopţi albe, dar o să facem cu plăcere acest lucru. Sunt sigur că vor fi cele mai frumoase sărbători. Am sunat toată lumea, am dat mesaje. A născut la ora 1:30… Îmi doresc şi un băiat, dar vedem. Sigur mie îmi este mult mai uşor să o iau în braţe, ei îi este frică. Tăticul dă de băut, da, sunt perfect de acord.”, a declarat Victor Slav la Antena Stars.