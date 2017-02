Cum i-a spus Cristina Bălan soțului ei că este însărcinată

Soțul Cristinei Bălan a povestit cum a aflat în urmă cu patru ani că va deveni tată și cum viața i s-a schimbat fix din acel moment.

Gabriel Băălan le-a povestit prietenilor săi virtuali cum în 2013 Cristina Bălan îi dădea vestea cea mare și cum, inițial, a trecut prin adevărate clipe de panică pentru că ea l-a sunat plângând.

”Pe 13 februarie 2013, mă sună Cristina. Eu eram la coadă, la ENEL. Știu, nimeni nu e perfect! Seara urma să mergem la preselecția Eurovision, cu piesa Final de război, deci emoțiile erau deja instalate în programul zilei.

Răspund cu un clasic „Da, baby?”. Ea, toată plângând, cu suspine și sughițuri, tot încerca să lege o frază. Ies în viteză din clădire și încerc să deșlușesc ceva din ce se auzea în telefon. Nu izbutea să spună nimic mai mult de începutul frazei: „Baby…”. Panica se instala, gândurile negre începeau să-și facă loc iar scenariile care mi se desfășurau în minte atunci, ar fi putut fi bune de Oscar. Câteva secunde mai târziu, am auzit cele mai frumoase cuvinte pe care mi le-a spus în cei 16ani care ne leagă.

„Baby, sunt însărcinată!”. A fost ziua în care, pentru prima dată, totul căpăta un sens”, a povestit Gabriel Bălan clipele în care a aflat că va deveni tată.

Postarea lui Gabriel Bălan a emoționat-o atât de tare pe Cristina încât ieri, pe 13 februarie 2017, ea a fost cea care a izbucnit în lacrimi de-a dreptul. Și pentru a-i vedea lacrimile, ea a postat n comentarii o imagine în care apare cu ochii înlăcrimați.

”Cum să-mi faci tu d-astea? Cuuuuuum? Cum să mă faci să bocesc, fix cand mi-am dat și eu cu rimel, cum, cum?”, a scris Cristina Bălan.



Cristina Bălan a născut gemeni și, în ciuda gurilor rele care au acuzat-o că a dat naștere unor copii probleme în loc să facă un avort, artista îi iubește nespus și pentru ea sunt cei mai frumoși și mai buni copii, copiii ei.

„Cea mai intensă zi din viața mea a fost ziua în care am aflat că port viață în mine. Dac-aș fi știut că erau două vieți! Urma să aflu două zile mai târziu că înlăuntrul meu mai băteau două inimi, alături de a mea. Așa am fost atunci, trei inimi, și la fel am rămas. Doar pentru că acum nu mai locuiți în pântecul meu, nu inseamnă că eu nu vă simt acolo, incă”, scria Cristina Bălan în urmă cu ceva timp.