Fosta Cumnată a Mihaelei Radulescu, Anca, cea care de altfel se ocupă întotdeauna de machiajul juratei de la Românii au talent, a primit o lovitură cruntă. O prietenă dragă ei a aflat că suferă de cancer la sân. Anca Rădulescu a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant.

Fosta cumnată a Mihaelei Rădulescu a făcut un apel disperat pe Facebook, după aflarea tristei vești. „Am inima frântă. Mi-am pierdut liniștea, pacea și somnul. Iar gândurile mele se rotesc amețitor, încercând să găsească o ieșire din impas. Pentru că o boală necruțătoare a lovit iar, încă o dată pe cineva foarte aproape de mine, încă o dată exact în inima mea. Prietena mea cea mai bună, sufletul meu și a atâtor proiecte pe care le-am dus până la capăt împreună, omul de lângă mine din toate campaniile Asociației Ioana și Copiii Îngeri dar și în cele duse până la capăt în nume propriu, Rădița Popescu, la doar 44 de ani a primit un diagnostic cumplit: cancer de sân”, a anuntat Anca Rădulescu.

„Rădița, cea care a ajutat atât de mulți oameni, atât de mulți copii, înfiind chiar o fetiță de numai 3 luni, pe cea despre care v-am scris deja, Ioana, abandonată la naștere în maternitatea Spitalului Județean din Piatra Neamț, are nevoie de noi toți. Orice sumă este binevenită, orice gest, oricât vi s-ar părea de neînsemnat, este vital pentru Rădi, oameni buni!”, a mai scris cumnata Mihaelei Rădulescu.

Fosta cumnată a Mihaelei Rădulescu a suferit în trecut de cancer

”Când am văzut diagnosticul, nu am crezul că poate să mi se întâmple mie așa ceva. Am făcut șase RMN-uri până când s-a concretizat că există un diagnostic sumbru… astrocitom pilocitic gradul I. Este un un cancer cerebral”, a mărturisit cumnata Mihaelei Rădulescu, în urmă cu aproape un an. Anca crede că a fost norocoasă pentru că este vorba de un tumoră benignă, care nu îi pune viața în pericol.