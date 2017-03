Cutremurul din martie 1977 a fost cea mai mare catastrofă, în urma căreia au murit peste 1500 de oameni. Astăzi pe 4 martie se împlinesc 40 de ani de la tragedie. Dan Negru a făcut public un mesaj pe contul de socializare, în care dezvăluie un amănunt incredibil.

Cutremurul din martie 1977 a fost una dintre cele mai cumplite tragedii. La împlinirea a 40 de ani de la evenimentul cumplit, Dan Negru dezvăluie numele bebelușului, atunci în vârstă de 4 luni, care a fost găsit sub dărâmături, după 7 zile.

Cutremurul din martie 1977 a luat multe vieți

„Miracolul cutremurului din ’77 a fost un bebelus de 4 luni pe care l-au găsit in viața după 7 zile, sub dărâmături. Copilul a fost găsit in brațele bunicii, moarta, după 7 zile de la cutremur. Povestea o știu chiar de la el,Nae Alexandru, azi actor la Teatrul de Revista. Am făcut împreuna cu Nae un show-hit, „Ziua Judecății”, miercuri seara, vreo câțiva ani. Nae e miracolul…”, a fost mesajul emoționant alt lui Dan Negru.



