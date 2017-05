Cuzin Toma nu și-a aniversat niciodată ziua de naștere. Actorul care-l interpretează pe Firicel în “Las Fierbinți” împlinește 40 de ani pe 1 iunie, de Ziua Copilului, dar spune că nu va avea tort, lumânări și.. urări, pentru că 1 iunie este numai despre copiii lui. Cuzin a plecat de acasă la 11 ani, așadar, de 29 de ani e pe cont propriu.

Libertatea: Pe 1 iunie împlinești 40 de ani. Ești acolo unde ai fi vrut să fii, în urmă cu, să zicem, 20 de ani?

Cuzin Toma: 40! Nu-mi vine să cred. Dacă sunt acolo unde voiam să fiu acum 20 de ani? Nu, clar nu. Adică, într-un fel, da, dar în altă direcție. În adolescență vedeam diferit totul. Nu știam unde vreau să ajung sau ce vreau să fac, dar știam spre ce mă îndrept… Mă ghidam, și încă o fac, după dorința de a găsi un echilibru social și o siguranță… Atunci, nu știam ce vreau. Creșteam pe un șantier și mă pregăteam să “servesc patria” prin muncă, dar m-am îndrăgostit și totul a luat o altă direcție. Prin dragoste și din dragoste am făcut tot, fără să gândesc… tot ce am simțit. Azi, nu știu dacă sunt acolo unde mă proiectăm, dar cu siguranță sunt acolo unde nu îndrăzneam să gândesc. Nu-mi lipsește nimic. Poate mai multă înțelepciune, dar se zice că vine după 40…

Cuzin Toma nu și-a aniversat niciodată ziua de naștere: «Mă hrănesc cu amintiri»

Ai plecat devreme de acasă, la 11 ani. Ce amintiri ai din copilărie și ce însemna pentru tine ziua de naștere când erai mic?

Am amintiri foarte frumoase din copilărie, mă hrănesc cu amintirile. Ziua nu mi-am făcut o niciodată… Nici până la 11 ani, nici până azi. Fără motiv.

1 iunie este acum și despre copiii tăi, fiindcă este Ziua Copilului…

1 iunie este numai despre copiii mei. Ei mă înalță, mă bucură, mă împlinesc. De 10 ani, ziua mea e ziua lor!

Ai păstrat legătura cu părinții și frații, după ce ai plecat de acasă?

Da, am păstrat legătura. Este adevărat că de când am plecat spre București și până prin 2002, când am intrat la Actorie, am comunicat rar. Am doi frați, unul mai mare și unul mai mic decât mine. Ne înțelegem că frații!

Acum te afli în SUA. Cu jobul sau de plăcere?

Da, sunt în SUA, mai exact, în Washington. Cu jobul, dar de plăcere. Sunt la Festivalul Filmului Românesc, cu filmele “Comoara”, în regia lui Corneliu Porumboiu, și “Aferim!”, în regia lui Radu Jude. Le mulțumesc din nou amândurora cu ocazia aceasta. Mă aflu pentru a două oară în SUA, am mai fost o dată cu “Aferim!” în Los Angeles, California.

Spuneai, la un moment dat, că viață unui actor care nu are șansă de a prinde un rol într-un serial popular e foarte grea. Ți-e teamă de cum va evolua cariera ta după ce vei atârnă în cui hainele lui Firicel?

Într-adevăr, este destul de greu pentru un actor debutant, dar lucrurile s-au mai schimbat puțin, în sensul că au apărut multe spații în care se joacă teatru. Cei care nu pot fără meseria asta își vor găsi locul. “Las Fierbinți” mi-a adus un echilibru, da. Și nu, nu am nici o teamă, carieră mea nu a început și nu se termină cu Firicel, dar recunosc că îi doresc viață lungă…

Ce ai în plan, în film și teatru, pentru viitorul apropiat?

Urmează să am o premieră cu un film de lung metraj , “În pronunțare”, regia Mihaela Popescu, iar la Teatrul Mic, unde sunt angajat, repet pentru un nou spectacol în regia lui Vlad Masaci.

Și că să încheiem cum am început: unde și cum ți-ai dori să te găsească aniversarea de 50 de ani?

Tot așa, dar mai înțelept!

