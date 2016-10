Dan Bittman a încercat să se sinucidă. Suferința l-a făcut să cedeze

Dan Bittman a încercat să se sinucidă. Artistul a vorbit pentru prima dată despre cea mai mare dezamăgire din viața lui. Artistul a marturisit pentru femeide10.ro, că s-a gândit să își curme viata în urma unei dezamăgiri amoroase.

Dan Bittman a încercat să se sinucidă. Totul a fost făcut public abia acum, chiar de către interpret. „Gând am avut, dar n-am ajuns la aşa ceva. Te gândeşti ce să faci ca să o impresionezi, dar cred că mai mult m-am dus în zona teatrală. ‘Aoleu şi văleleu!’, hai să vadă cât sufăr. Baieţii vor să impresioneze. Unora le şi iese, ceea ce cred că e cea mai mare prostie. Ar trebui scris un manual, manualul sinucigaşului, în sensul că cine are porniri din acestea să le citească înainte. Recunosc, şi eu am trecut prin toate stările posibile. Eşti tânăr, nu ştii cum să faci…”, a spus Dan Bittman.

Dan Bittman a încercat să se sinucidă. Artistul s-a iubit cu Mihaela Rădulescu

Dan Bittman recunoaşte relaţia cu Mihaela Rădulescu şi spune şi de ce nu au rămas împreună. „Când am văzut-o pe Mihaela, dar şi ea pe mine, am avut sentimentul amândoi că ne-am spus că vom fi împreună, cândva. Dar tot aşa, pasiune mare, scântei multe, două caractere puternice… Pe Mihaela nu poate s-o ţină nimeni în frâu. O foarte frumoasa povestea de dragoste, nimic de zis…”, a povestit Dan Bittman. Cântărețul a vorbit și despre relația cu Liliana și despre motivul pentru care nu s-au căsătorit. „Liliana a primit multe inele de la mine dar ştiu că nu vrea napărat asta. Organizarea unei nunţi e obositoare. Cu sarmale, cu nenorociri… Trebuie să îl chemi şi p-ăla, şi pe celălalt iar obiceiul ăsta cu darul la nuntă nu îmi place. Te invit de drag să fii alături de mine, să te bucuri cu mine dar nu să îmi aduci neapărat ceva, că doar nu e ziua mea! Secretul relaţiei noastre este acela că Liliana nu mă limitează. Inițial, am zis, hai să facem un copil și uite că am făcut trei. Viața se schimbă și ne schimbă. Decât o căsnicie eşuată, mai bine o “burlăcie” fericită. Nouă ne e foarte bine aşa. Liliana zice că e mai important să fim împreună, să avem o familie normală şi frumoasă. Nu avem vreun contract semnat, nu avem nevoie. Avem încredere unul în celalalt”, a mai spus Dan Bittman pentru Femeide10.ro.