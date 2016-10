Dan Bittman recunoaște de ce nu i-a cumpărat inel de logodnă Lilianei, deși i-a dăruit trei băieți. Artistul a evitat să se căsătorească, deși trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Liliana.

Dan Bittman recunoaște de ce nu i-a cumpărat inel de logodnă Lilianei. „Tentațiilor nu le-am făcut față, dar asta e…Am încercat să nu fie vreo tragedie”, a spus solistul de la Holograf la Kanal D. Trebuie multă înțelegere și dialog într-o familie”, a adaugat el. Recent, artistul a fost pozat la o bijuterie din oras. „N-am cumpărat inel! Costa și foarte mult”, a glumit Dan Bittman.



Dan Bittman recunoaște de ce nu i-a cumpărat inel de logodnă Lilianei. „Mi-a spus să am grijă”

„Mi-a spus să am grija ce fac pentru că au învatat copiii să scrie și să citească și să nu mai apar prin reviste…” Chiar dacă s-au iubit, cei doi nu au ajuns în fața altarului. „Cand te gandesti câte rude trebuie să inviți. Fă sarmale, fă altele…Nici eu, nici ea nu prea am fost atat de încântați de ce înseamnă astfel de petreceri…”. Dan Bittman a încercat să se sinucidă. Totul a fost făcut public abia acum, chiar de către interpret. „Gând am avut, dar n-am ajuns la aşa ceva. Te gândeşti ce să faci ca să o impresionezi, dar cred că mai mult m-am dus în zona teatrală. ‘Aoleu şi văleleu!’, hai să vadă cât sufăr. Baieţii vor să impresioneze. Unora le şi iese, ceea ce cred că e cea mai mare prostie. Ar trebui scris un manual, manualul sinucigaşului, în sensul că cine are porniri din acestea să le citească înainte. Recunosc, şi eu am trecut prin toate stările posibile. Eşti tânăr, nu ştii cum să faci…”, a spus Dan Bittman.