Dan Negru, amintirea din copilărie despre care nu a vorbit niciodată. Realizatorul tv a postat un mesaj pe contul de socializare, alături de care a atașat o imagine.

Dan Negru a împărtășit cu fanii o întâmplare pe care a trăit-o în urmă cu mulți ani, dar care i-a marcat copilăria.

Dan Negru, amintirea din copilărie pe care a împărtăși-o cu fanii

“Aveam vreo 10 ani eram la Mamaia cu ai mei și am văzut un actor celebru căruia am vrut sa-i cer un autograf. M-a refuzat cu oarecare aroganta desi eram un copil. Apoi, după mulți ani l-am reîntâlnit pe platourile de filmare dar nu i-am spus niciodată amintirea mea din copilărie. Azi suntem într-o relație buna dar amintirea n-o pot șterge. Și încerc să nu-i repet greșeala”, a scris Dan Negru pe Facebook.

