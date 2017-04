Dan Negru, dezvăluire uimitoare despre Ilie Năstase, după ce a fost acuzat de rasism. Realizatorul tv sare în apărarea fostului tenismen și scoate la iveală o poveste mai puțin știută despre acesta.

Dan Negru, dezvăluire uimitoare despre Ilie Năstase, la puțin timp după ce toată lumea l-a acuzat de rasism. Prezentatorul de la Antena 1 a postat un mesaj pe contul de socializare, care a împărțit internauții în două tabere.

Ilie Năstase acuzat de rasism pe toate canalele media din lume! Iaca, sunt avocatul lui cu o poveste pentru hateri: Arturh Ashe a fost primul tenismen negru care a câștigat US OPEN și Wimbledon! În ’75, Ilie juca la dublu cu Ashe și a intrat in teren vopsit pe fata cu crema de ghete de culoare neagră arătându-si astfel solidaritatea cu Arturh Ashe în lupta împotriva rasismului. Momentul a rămas in istoria sportului mondial și a fost amintit in interviuri de Mohamad Ali, Michael Jackson, sau Denzel Washington. Pentru haterii care-l fac praf pe Ilie Nastase !

Ilie Năstase a stârnit un adevărat scandal, după ce a făcut un comentariu discriminatoriu despre copilul pe care Serena Williams îl va naște. Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României este acum anchetat de Federația Internațională de Tenis pentru afirmația sa. Mai mult, sâmbătă după-amiază, Ilie Năstase a fost dat afară de la meciul Fed Cup.