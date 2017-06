Dan Negru a fost gratis în luna de miere. Realizatorul tv a vorbit pentru prima oară despre acest lucru, pe contul de socializare, unde le-a și recomandat fanilor săi cum să aleagă vacanța perfectă și astfel să aibă șansa să vadă lumea cu bani puțini.

„Am călătorit în multe locuri din lumea asta, am pașaportul ticsit de vize de pe toate continentele și chiar cred că dacă lumea ar fi o carte, cei care nu călătoresc nu citesc decat prima pagina…Adeseori, când povestesc despre locurile in care am fost, fie că e Asia sau America, fie ca e Europa sau Africa sunt multi care fac ochii mari intrebandu-ma: “cum, bre, Negrule, tu? Celebru pentru zgârcenia ta?” Am vazut lumea pe banii mei! Daca tin bine minte, doar în Tenerife am fost gratis in luna de miere, a fost cadoul de nunta pe care mi l-a facut familia Voiculescu. Așa că, iaca ponturile mele pentru o vacanta mișto, departe și cu costuri pe masura zgarceniei mele:

-Nu plec niciodată din București spre o destinație îndepărtată, întodeauna iau un avion low-cost spre un mare aeroport european, Londra, Paris, Milano si de acolo zbor spre destinatile indepartate(…)

– Întodeauna caut zboruri interne într-o țară în care vreau să vizitez mai multe orașe, nu-mi fac traseul de zbor din România. Un low cost american New-York-Chicago poate sa ajunga la 40 de dolari pe când daca il rezervi din Bucuresti, trece de 150 !

-Nu plecați în vacante cu gramada în iulie-august. Nu vorbesc aici de vacantele cu cei mici ci de excursile pentru cei mari. Cel mai mișto e să vezi lumea in septembrie…Daca nu se poate, cereti-i sefului sa va plateasca diferența între prețul unui zbor în august și prețul aceluiași zbor în septembrie.

-Îmi rezerv biletele de avion noaptea tarziu, sunt cele mai bune prețuri și atunci când prind o variantă bună de preț nu stau pe ganduri, cumpăr. Am pierdut adeseori oferte bune stând pe gânduri…

-Sunt prieten pe FB cu marile companii aeriene, de cateva ori am prins niste reduceri considerabile care erau promovate exclusive pe FB. Deși, cele mai mari companii aeriene folosesc Twitter pentru comunicare.

-Folosesc Google Flights, https://www.google.com/flights/ , aplicatia cu harta e extraordinara. Am mailurile ticsite de newsletter de la diferite companii aeriene la care m-am abonat ca sa obțin oferte. Adeseori am prins zboruri interesante asa…

