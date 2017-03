Dana Budeanu a părăsit show-ul ”Uite cine dansează”

Dana Budeanu a fost accidentată destul de grav în cadrul emisiunii ”Uite cine dansează”, astfel că a fost nevoită să se retragă din show.

Dana Budeanu și-a rupt o coastă în timpul show-ului și, în ciuda încăpățânării sale de a participa în continuare, fizic nu a mai fost posibil. Din cauza efortului, starea ei s-a agravat și a fost nevoie de internare.

Prin urmare, Dana Budeanu s-a rertras din show din cauza problemelor de sănătate.

”Din păcate ce s-a întâmplat este cu adevărat groaznic. Cine a pățit asta vreodată și și-a rupt vreo coastă știe cât poate fi de dureros. Sper să se facă bine cât mai repede pentru a se întoarce acasă la fetele ei gemene”, a declarat Mihaela Rădulescu în cadrul emisiunii ”Uite cine dansează” de la Pro Tv.

„Probabil sunt singura vedetă din acest show care nu este o vedetă. Selectarea și propunerea de a participa au fost o reală surpriză, peste care nu am trecut nici acum, acceptând. Nu am așteptări, pentru ca nu am fost niciodată în fața camerelor, ci dimpotrivă, prin natura proiectelor la care am lucrat, doar în spatele celor aflați în față. Dansul nu este o provocare pentru mine, este o plăcere, așa cum cred că este pentru oricine. Este una dintre bucuriile despre viață, alături de muzică și soare. Suntem la Pro TV, care mie mi-a devenit un fel de a doua casă în ultimii ani, așadar este o schimbare de registru și o trecere în fața camerei, pe care o fac cu emoție.”, spunea Dana la începutul show-ului.

