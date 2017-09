Dana Deac, diagnosticată cu cancer tiroidian, după ce în 2008 a aflat că are cancer la sân. Medicii i-au dat fostei vedete tv, o lovitură cruntă.

Dana Deac a fost diagnosticată cu cancer pentru a cincea oară, de data aceasta unul tiroidian, de care s-a operat în luna august.

Dana Deac, diagnosticată cu cancer tiroidian, după ce a scăpat de cel mamar

„Prima dată nu am vrut să ies. Au fost două doamne care au știut ce e mai bine pentru mine. Mă refer la Floriana Jucan și la Cristina Țopescu. Atunci, ele au făcut foarte mult bine, au atras atenția asupra cazului meu și foarte mulți au sărit în ajutor. Mulți telespectatori și-au adus aminte de matinalul pe care-l făceam la Antena 1 și Antena 3. Prima dată am respectat protocolul medical. Am făcut citostatice și iradieri. După ce am terminat iradierile, ne gândim la anul 2008, în octombrie m-am prezentat la Semimaratonul București. M-am pregătit toată vara și am reușit să-l duc la capăt. Am ieșit chiar pe locul 7 la categoria mea de vârstă.”, a spus Dana Deac, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

Dana Deac crede că totul i se trage de la iradierile pe care le-a făcut în 2008, la prima luptă cu boala, după spusele specialiștilor

„Acum este a cincea oară când am făcut cancer. E frisonant când auzi. Și nu sunt singura. După acele iradieri din 2008 nu m-am gândit niciodată că voi mai face cancer și că ele vor cauza un nou cancer. Nimeni nu mi-a spus că ar putea exista posibilitatea de a face cancer tiroidian. Acum, după ce l-am făcut, toți au fost convinși și fermi că l-am făcut din cauza iradierilor de la prima operație. Am întrebat de ce mă pun să fac din nou iradieri. „Există posibilitatea să faceți un cancer în gât, unul la glanda salivară sau o leucemie”, mi-au spus. Trebuie să alegi între cancere, trebuie să stai să te gândești. Asta este viața, trebuie să o iei așa cum este. Starea de depresie nu are cum să te ajute. N-am trecut prin asta pentru că eu am ajuns în ultimul ceas la psiholog și mă ajută enorm să gestionez aceste lucruri. Psiholoaga mea mi-a spus prima dată: „Nu trebuie să te lupți cu cancerul. Cancerul te face. Trebuie să negociezi, să ai o relație de negociere cu cancerul. Ca el să dispară, tu trebuie să știi ce trebuie să faci. Nu trebuie să lupți cu el, pentru că este imposibil și nu vei câștiga niciodată această luptă”, a mai adăugat Dana Deac.

Celebra realizatoare de emisiuni folclorice a aflat că suferă de cancer la sân în 2008, iar, de atunci, a trecut prin mai multe intervenţii chirurgicale şi luni de spitalizare. Acum, vedeta tv a avut curajul să vorbească în direct despre problemele sale de sănătate. Dana a anunțat că, în curând, își va lansa blogul, locul în care va veni cu sfaturi pentru cei care trec prin aceeași suferință. De asemenea, aceasta a declarat că se pregătește de o nouă intervenție.

Citește și