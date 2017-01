Dana Marijuana a slăbit spectaculos, după ce imediat după divorț, a început o dietă echilibrată ce a dat rezultatele mult așteptate. Fanii acesteia au sfătuit-o să se oprească, mai ales că acum arată foarte bine.

Dana Marijuana a slăbit, iar acum arată foarte bine. După ce a dat jos aproape 20 de kilograme, artista pare un alt om. Dovada stă în cele mai recente imagini făcute publice de aceasta.

Fanii interpretei au reacționat. „Incredibil cât de mult ai slăbit. Felicitări”, „Așa da, cred că e suficient”, „Ar trebui să ne bucurăm de lucruri simple”, „Foarte tare. Arăți minunat”, syunt doar câteva dintre comentariile prietenilor virtuali.

Anul trecut, Dana Marijuana a lansat o nouă piesă, lucrează la un documentar în care va povesti despre ea și a mărturisit că lumea ei s-a schimbat după ce a divorțat, anul trecut, de cel care i-a fost partener, Sebastian. „E timpul, după atâta timp, să revin în forță. Am trecut prin foarte multe și m-au ridicat spiritual”, a declarat artista.

„În 2015 a fost decizia divorțului și odată cu divorțul de acolo de sus mi-au venit niște semne și asta m-a făcut să și divorțez. După ce am băgat actele mi s-a schimbat lumea, tot așa…și numai spre bine. Și căsnicia a avut rolul ei, nu-mi pare rău, am rămas prieteni. Acum toate mi s-au legat. Lucrez și la un documentar cu ce mi s-a întâmplat în spatele scenei. va fi un filmuleț de o oră și jumătate. O să povestesc tot, depresiile pe care le-am avut, prin ce am trecut. Trebuie să explic, trebuie să rămână undeva. Viața mea este extraordinară acum, ceea ce vreau să transmit tuturor”, a spus Dana Marijuana la Antena Stars.