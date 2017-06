Dana Războiu dezvăluie secretul unui corp perfect la 41 de ani. Fosta prezentatoare a renunțat la mai multe alimente și s-a apucat serios de sport.

Dana Războiu dezvăluie secretul unui corp perfect și povestește cum este viața ei, la 41 de ani. De asemenea, aceasta a dat câteva sfaturi pentru un stil de viață sănătos.

„În televiziune viaţa este dezechilibrată. E mult stres, foarte mult stres. Nu am mai fost nici la eveniment. M-am retras din viaţa publică. Am revenit de jumătate de an şi am descoperit Instagramul. Am un blog. E recent lansat. Eu sunt vegană din septembrie. M-am întâlnit cu o prietenă şi mi-a spus că a slăbit, nu mai are celulită. Am zis să încerc. E o dietă care se potriveşte unor oameni şi nu multor altora. Eu am renunţat la carne, e uluitor pentru mine. Nu a fost greu. E fantastic să nu mai ai celulită la vârsta mea. Vreau atunci când mor copiii mei să fie bătrâni. Mănânc şi cartofi prăjiţi, mai rar. Dimineaţa mănânc iaurt cu seminţe de chia, cu frcunte. Sunt forte sănătoase. Nu îmi calculez caloriile. Îmi place foarte mult să mănânc. La prânz mănânc supă cremă de broccoli, de mazăre, sunt foarte simplu de preparat. Seara mănânc legume, supe. Mănânc migdale, alune, au foarte multe proteine. Merg şi la sală”, a povestit Dana Războiu la Antena stars.

După ce a luat o pauză de la viața publică, Dana Războiu revine, așa cum nu a văzut-o nimeni până acum: mai înțeleaptă, mai sănătoasă, mai suplă și mai sinceră ca niciodată. În spatele perfecționismuluicu care abordează orice nou proiect, am descoperit o femeie sensibilă, care oscilează între nevoia de libertate și datoria față de familie și de cei doi copii, Victor (13) și Marc (7).